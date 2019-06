Euroopa Komisjoni raport rahvastiku vananemist ei karda

Raportis otsitakse vastust küsimusele, kas rohkem lapsi või rohkem sisserändajaid aitavad vananeva ühiskonnaga toime tulla. Tulemustest paistab, et varasemad rahvastiku vananemisest tingitud murenoodid on hakanud asenduma tõdemusega, et midagi hullu tegelikult ei juhtugi, vastupidi: inimesed elavad paremini, tervemalt ja kauem.

Tööhõivel suurem roll kui rahvastiku vananemisel

Keskmine eluiga ELis on raporti kohaselt praegu 81 eluaastat, mis on üheksa aasta võrra enam kui maailmas keskmiselt. Seniste trendide jätkumisel prognoositakse, et aastaks 2060 on veidi enam kui 30 protsenti ühenduse rahvastikust vanemad kui 65 eluaastat. See tähendaks, et 100 töötaja kohta oleks praeguse 108 asemel 114 ülalpeetavat. Raportis soovitatakse, et suureneva ülalpeetavate osakaaluga toimetulemiseks peaksime arvestama, et inimesed mitte ainult ei ela kauem, vaid on ka kauem terved ja saavad seega tööturul pikemalt aktiivsed olla.