Lennart Meri taganttorkimisest alguse saanud mõttelend

Eesti edu sõltub edaspidi järjest enam võimalike arenguteede põhjalikust analüüsist. N-ö puusalt tulistamise aeg on ammu möödas. Väikesearvulise rahvana ei tohi me arenguteede valimisel palju eksida, mistõttu tuleb oma poliitikate kujundamisel kasutada alati eksperte ja parimat teaduslikku analüüsi. Me näeme, et Arenguseire Keskus on just selline «tark mees taskus», mis võib aidata poliitikutel langetada õigeid otsuseid.