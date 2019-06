Eestlasi on liiga vähe, et neist kedagi arenguteeede kavandamisel kõrvale jätta. Igaühel meist on mingi anne ja oskus, mida võib teistele vaja minna. Arenguseire Keskuse uuringud näitavad, et tuleviku tööturg on äärmiselt mitmekülgne ning igaühele peaks seal leidma koht. Eestile see sobib, sest siis ei pea me muretsema, et meid on liiga vähe, sest tegelikult on meid parasjagu.