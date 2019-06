Arenguseire Keskus on välja toonud viis Eesti valitsemise stsenaariumi, millest vaid üks ei ole tsentraalset juhtimist tugevdav. Kuid ka võrgustunud riigil on omad nõrgad küljed, mida tuleb kindalsti arvestada. Riigireformist rääkides tuleb minna sügavamale ning käsitelda ka neid valikuid, mida poliitikud ei taha käsitelda. Sellepärast on analüüs ja kõigi asjaolude arvestamine üliolulised, kui hakkame oma tulevikku kavandama.