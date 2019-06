Mida me saame õppida Liibanonilt?

Liibanon on väike riik, mis on kümneid aastaid olnud turbulentse Lähis-Ida geopoliitilises keerises. Riik piirneb põhjas ja idas Süüriaga, kus möllab juba kaheksa aastat kodusõda, lõunas aga Iisraeliga. Seal elab üle kuue miljoni inimese ja see on Eesti mõistes üle rahvastatud, sest Liibanoni pindala – 10 452 ruutkilomeetrit – on neli korda väiksem kui Eestil. Riik pole vaene ega ka mitte regiooni rikkaimate seas: selle SKT on umbes 56,6 miljardit dollarit, võrdluseks Jordaanias on sama näitaja 44,7 miljardit dollarit.