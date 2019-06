Erkki Koort: Eesti jälg Liibanonis

Iroonilisel kombel oli Liibanon 2010–2011 ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaline liige ehk samas positsioonis, kuhu me eelmisel nädalal valituks osutusime. Esimest korda täitis Liibanon seda positsiooni 1953–1954. Erinevalt Liibanonist pole ÜRO Julgeolekunõukogu Eesti teemasid pidanud õnneks käsitlema. Küll aga võib juhtuda, et meie saame käsitleda Liibanoniga seotud küsimusi. Arutatud on selle riigiga seonduvat tihti tema naabrite Iisraeli ja Süüria tõttu, kes mõlemad on väikeriiki okupeerinud. Iisraeli väed tegutsesid peamiselt Lõuna-Liibanonis, okupeerides vahepeal ka pealinna, vaheaegadega aastatel 1982–2000. Süüria okupatsioon kestis aastatel 1976–2005, mil Liibanonis oli pidevalt 20 000 – 40 000 Süüria sõdurit. Praegu viibib väikeriigis hinnanguliselt kuni 1,1 miljonit Süüria põgenikku.