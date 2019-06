Kas igaühel on oma aeg?

Loogiline vastus oleks jah. Või siis ei. Kui mõõta kiirust arengujärkude taktis, on need liigid sarnased. Mõlemal on õnnelik lapsepõlv, vaevaline küpsemine, toimekas keskiga ning vanadusmured. Kas igaühel ongi oma isiklik aeg?

Euroopas on inimeste keskmine eluiga 70–75 aastat, kuid maailmas on piirkondi, kus see on 40 kandis. Ning tõesti, selgub, et sõltuvalt oodatavast elueast muutub ka elamise kiirus. Esimesed heidavad paari ca 30-aastaselt, teised 15. eluaasta paiku. Kas sellega kaasneb ka erinevus noorukite sotsiaalse küpsemise kiiruses, st tõelise vananemise tempos? Vist mitte. Varajane abiellumine kedagi sotsiaalselt küpseks ei tee.