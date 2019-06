Normid ja tõrjutus

Leedu uuringu andmed kehalise kasvatuse mõjust liikumisharrastusele on huvitavad, kuid võimaldavad teha ka täiesti vastupidiseid järeldusi. Näiteks ilmnes, et kehaliselt mitteaktiivsed inimesed olid rohkem nõus väitega, et tegelesid omal ajal kehalise kasvatusega üksnes hinde pärast. Järelikult – kui neid poleks hinnatud, poleks nad kehalise kasvatusega ehk üldse tegelenud.

Usk, et kui kaotame hindamise, siis vähem võimekate rõõm surve kadumisest paneb nad kehaliselt rohkem tegutsema on lihtsalt enesepett. Sellest saavad aru ka ainekava töörühma liikmed, miks muidu on nad ujumise valdkonnas ainsana normid ainekavasse alles jätnud. Järeleandmine heaolu-haridusele ujumisoskuses maksaks kätte uppumissurmadega ja seda ei taha oma hinge peale keegi.