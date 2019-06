Aimar Altosaar: tiiger hüppas ära, paljud jäid maha

Aeg-ajalt on räägitud kahest Eestist, mille all peetakse silmas sotsiaalset ebavõrdsust ehk karavani venimist liiga pikaks, kui kasutada kadunud akadeemiku Peeter Tulviste väljendit. Seadmata kahtluse alla sotsiaalse lõhe olemasolu ühiskonnas, tuleb aga rääkida veel kahest Eestist: üks neist on see, nagu näeb meid Lääne investor ja diginomaad, ning teine, kus me ise elame.