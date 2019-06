Kaitseministeerium: tuulepargid ja riigikaitse mahuvad ühele pildile

Kaitseministeeriumilt ja kaitseväelt on palju kordi küsitud, mis see oht siis õigupoolest on, et mis riigikaitsjad me oleme, kui tuulikuid kardame. Meil on reservarmee, kodanike sõjavägi, mis tähendab, et lukksepp, insener ja kooliõpetaja jätavad kutse saabudes mõneks ajaks oma põhitöö, haaravad relva ning asuvad Eestit kaitsma.