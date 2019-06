Eestlasele omaselt tahame tihti teha rohkem, kui on soovitatud. Oleme seadnud sihi saavutada taastuvelektri osakaaluks tarbimises 50 protsenti aastaks 2030, ELis on see 32 protsenti. Ise oleme selle sihi endale seadnud, analoogselt emissiooninormidega. Kas see pole üle paisutatud? Kui piirduks 40 protsendiga aastaks 2030? Ilma riigi toeta ei ole seda eesmärki võimalik saavutada ning puudub info rahastusallikate kohta. Ehkki riigieelarve suureneb, kasvavad kiiremini ka vajadused, mis ei taga jätkusuutlikkust.