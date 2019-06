«Ma-ilm ja mõnda»: Kas Eesti on kaitstud?

Kultuurilise omailma kaitse, see tähendab muinsuskaitse jätab märksa enam soovida. Iga kodanik peaks ka hea seisma, et kodune loodus oleks hästi kaitstud: otseselt inimeste eest ja kaude inimeste jaoks. Kas Eesti loodus on hoolikalt kaitstud?

Looduskaitse on meil kahesugune: metsade ja soode kaitsmine tähendab nende puutumatust, poollooduslikel rohumaadel tuleb aga viisipäraselt majandada, muidu need võsastuvad ja kaovad ruttu. Ilmselt kõige lootusrikkam ongi lugu poollooduslike ehk pärandkoosluste kaitsega. Muidugi ei saavuta me enam seda, et Tallinna–Kuressaare liini bussiaknast avaneks iga teine vaade lillerohketele puisniitudele nagu postitõldade aegu. Ennistatavate pärandkoosluste kavandatav pindala – 45 000 hektarit – peaks loodetavasti olema piisav, tagamaks nende sidususe ja elurikkuse säilimise suuremate kadudeta. Kui vaid jätkuks majandajaid.