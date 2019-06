Lisaraha ei ole lühendanud ravijärjekordi

Prognoosid näitavad, et vaatamata sotsiaalmaksu heale laekumisele ja sellele, et haigekassa tulud mitmekesistuvad, on haigekassa eelarve tasakaalus kuni 2024. aastani, sealt edasi aga süvenevas miinuses, rääkis haigekassa juhatuse liige Pille Banhard, kes vastutab eelarve eest.