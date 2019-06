Eestlane tasub suure osa oma ravikuludest ise

Kui me parasjagu patsiendi rollis ei ole, on meile oluline turvatunne, sest juba homme võib meil abi vaja minna. Turvatunde annab teadmine, et haigekassal on piisavalt raha meie ravikulude katmiseks, kui meil seda vaja peaks minema. Turvaliselt tunneme end siis, kui tervishoiusüsteem on valmis selleks, et elame üha pikemalt ning soovime seda teha võimalikult hea tervise juures. Suur roll on meid ümbritseval elukeskkonnal, millest sõltub suuresti, kuivõrd lihtne on meil teha tervislikke valikuid ning tervist hoida.