Kanada professor: teaduse põhialuseid peab õpetama juba lasteaias

Inimesed eeldavad enamasti, et arstid tuginevad oma otsustes parimatele olemasolevatele tõenditele. Uuringud tõestavad, et päris nii see ei ole. Arstid teevad sageli seda, mida neile koolis on õpetatud. Aga see ei pruugi olla enam kooskõlas parimate teadmistega. Kui mina veel õppisin (1980ndatel – toim), siis anti igale südameinfarktiga hospitaliseeritud patsiendile rütmihäirete ärahoidmiseks lidokaiini. Samas olid olemas kvaliteetsed uuringud, mis näitasid, et ravimi sellel näidustusel kasutamine hoopiski suurendab suremust ning soovitud efekti ei ole. Selliseid näiteid, mille puhul kliiniline praktika ei olnud kooskõlas parimate olemasolevate tõenditega, tekkis üha juurde. See panigi aluse tõenduspõhisele meditsiinile.

2015. aastal hindasime koos Maailma Terviseorganisatsiooniga, kui hästi on Eestis rakendunud uued ravijuhendite koostamise põhimõtted (ravijuhendite koostamise põhimõtteid uuendati aastal 2010 – toim), ja leidsime, et areng on olnud vägagi positiivne. Samas nägime, et vaatamata teadmiste ja oskuste suurenemisele ei olnud ravijuhendeid puudutav enam haigekassale nii prioriteetne. Märkimisväärne areng on olnud ravijuhendite koostamist toetava üksuse loomine Tartu Ülikooli arstiteaduskonna juurde. On tulnud palju tagasisidet, et klinitsistidele on ravijuhendite koostamine hea enesetäiendamise võimalus ning see on aidanud laiemalt levitada tõenduspõhise meditsiini põhimõtteid. Rahvusvaheliselt vaadatuna on Eesti ravijuhendite koostamine musternäide, kuidas väikeses riigis sellist protsessi edukalt üleval hoida ja arendada.