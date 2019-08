Aimar Altosaar: taevatrepi viimasel astmel

Inimese elu on kui taevatrepp: igale järgmisele tasemele jõudmiseks tuleb läbida eelmine, aga me ei tea, millal astmed lõppevad. Inimese elu on tervik, igas vanuses on ta sama väärtuslik kui sündides, pole hetke, mil ta väärtus väheneks, seda ka viimasel astmel, mille tahame läbida sama väärikalt kui eelmisedki.