Surijate eest hoolitsemine on Eestis lapsekingades

Eutanaasia teema tuleb Eestis varem või hiljem tuua päevakorrale. Inimene peaks ise otsustama, kas ta on valmis taluma kõiki eesootavaid vaevusi.

Poliitikud ei taha aga nende arvates negatiivse teemaga tegeleda, sest see ei too neile populaarsust. Küüniliselt öeldes: surijad ju järgmine kord enam ei vali!

Kas suremine on vaid vanade teema?

Ei, see ei ole nii, ka minu patsientide hulgas on olnud väga noori inimesi. Vähk ja teised rasked haigused ei küsi vanust.

Millised hädad võivad veel inimesi meie hulgast enneaegu ära viia?

Erialase kirjanduse ja maailmakogemuse põhjal võin öelda, et tervisele võib mõjuda laastavalt see, kui ei tulda toime stressiga. Primitiivselt öeldes on meie organismis vähirakud olemas. Miks ühel need aktiveeruvad, teisel mitte – päris selge see ei ole. Kirjanduse põhjal võin öelda, et mitte stress ise, vaid viis, kuidas stressile reageeritakse, võib haiguse vallandada.

Oleme ju osa lääne ühiskonnast, kus elu hind on väga kõrge. Vahepeal elasime pool sajandit ühiskonnas, kus inimelu eriti ei hinnatud. Kas võime öelda, et Eestis on aukartus elu ees suurenenud?

Selles suhtes on objektiivselt palju tegureid. Tervishoid on aastate jooksul kiiresti edasi arenenud ja inimesed elavad oma haigustega kauem. Haigestutakse nagu varemgi, kuid me suudame inimesi paremini ravida. Ka vähist suudetakse tihti jagu saada.

Kuid tervena elatud aastate arv on hakanud viimasel ajal vähenema.

Jah, see on nii. Kuigi keskkond muutub saastatumaks, soodustades haigusi, elame siiski kauem, kuna suudame neid haigusi ravida ja pakkuda vajalikku abi.

Aukartusest elu ees: kui sulle on elu antud, siis tuleb elada. Eutanaasia teema tuleb Eestis varem või hiljem tuua päevakorrale. Liberaalina arvan, et inimesel peab olema valikuvabadus. Ta peaks ise otsustama, kas on valmis taluma kõiki eesootavaid vaevusi.

Suremuse tendentsid Eestis. FOTO: Postimees

Milles seisneb psühholoogi töö palliatiivravikeskuses?

Psühholoogi töö peaks algama sellest hetkest, kui patsient saab arstilt teada, et tal on raske haigus. Psühholoog peaks saatma inimest läbi kriisi ja leina etappide, et aidata tal oma emotsioonidega toime tulla.

Kui tihti seda juhtub? Kui sageli on näiteks vähist teatamisel inimese juures ka psühholoog?

Ma ei julge siin mingit arvu öelda, kuid see on üsna olematu suurus! Praktikas jõuab inimene psühholoogi juurde ikka siis, kui ta on juba oma haigust ravimas.

Kus toimub parem palliatiivravi, kas kodus või raviasutuses?

Kodus on ikka parem, kuid enamasti ei saa lähedased kogu aja toeks ja abiks olla. Koduõendus on hästi oluline. Praegu suudavad meie koduõed käia üks-kaks korda nädalas patsiendi tervist üle vaatamas.

Kui palju on meil selliseid haiglaid ja kohti, kus pakutakse hospiitsiteenust?