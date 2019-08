Aleksei Lotman: veekogude kaitse vajab paremat korraldust

Ilma veeta pole elu – see vana tõde, mida Kristjan Zobel tänases Ma-ilma loos meelde tuletab, kipub paljudel ikka ja jälle meelest minema. Vett oleks ju justkui palju, kuid see tõde on veidi pinnapealne. Vee ringlus biosfääris on elu alus ja nii on ka vee kaitse lahutamatult seotud terviklike ökosüsteemide kaitsega.