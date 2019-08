Kogu lõplikult mürgitamata vesi on elu täis.

Moosese esimesest raamatust võib lugeda: «Maa oli tühi ja paljas … ja Jumala Vaim hõljus vete kohal» (1Ms 1:1-2). Tõepoolest, kui maa oli veel neitsilikult paljas, toimus vees juba midagi, mis peaks olema üpris ebatõenäoline ja mille seletamine on paljude arvates ilma looja mõistet sisse toomata keeruline (v.a muidugi neil, kes kindlalt usuvad looja puudumisse). Elu on ilmaruumis ilmselt haruldane nähtus ja meie planeedil sai see kahtlemata alguse vees.