Martin Ehala: rohkem iseseisvat mõtlemist!

«Meie Eesti» haridus- ja teadusküljed on koht, kus peab saama argumenteeritult arutleda mistahes hariduspõhimõtte poolt ja vastu. Iga ühiskond on isesugune ning peab leidma oma arengu jaoks kõige sobivama kasvatus- ja haridusmudeli. Mujal välja töötatud ideede kriitikata omaksvõtmise asemel on vaja rohkem oma peaga mõelda. Vaielgem, ja las tugevamad argumendid kujundavad ühiskondlikku arvamust – see on «Meie Eesti» külgede eesmärk.