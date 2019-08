Mõne aasta eest tundus 100 000-eurone ravikuur ulmeline, enam mitte

Üha vähem jõuab turule läbimurdelisi ravimeid

Viimastel aastakümnetel on turule tulnud ravimeid, mis on muutnud haiguse olemust. Üks näide on HIVi antiretroviirusravi, mille tulemusena on surmavast haigusest saanud krooniline haigus ja HIViga nakatunud inimesel on võimalus ravimi abil elada täisväärtuslikku elu. Vähiravis on kroonilise müeloidse leukeemia ravi muutunud sedavõrd, et 15 aastaga on patsientide elulemus tõusnud 20 protsendilt 90 protsendile. Viimase aja suureks läbimurdeks on olnud C-hepatiidi uus viirusvastane ravi, mis on sageli surmaga lõppeva haiguse muutnud enamale kui 90 protsendile patsientidest haiguseks, millest on võimalik 8–12-nädalase ravikuuriga terveks saada.