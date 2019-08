Aimar Altosaar: tervist, mehed!

Vanad mehed muutuvad mingil ajal ühiskonnale nähtamatuks. Loomulikult mitte kõik, kuid piisavalt paljud, et selle pärast muret tunda. Nad on ju meie isad, vanaisad, töökaaslased, naabrid ja kogukonna liikmed, kes vaateväljalt kaovad. Isegi nende surm võib jääda vaid statistikaks, sest fakt, et keskmiselt iga viie päeva tagant lõpetab oma elu üks üle 60-aastane, ei pälvi tähelepanu.