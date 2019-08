Vanade enesetapud: tavaline või normaalne?

Kuid Eestis võtab endalt elu keskmiselt 200 inimest aastas ehk 0,6 inimest päevas. Võiksime olla rahul, sest 25 aastat tagasi oli 1,6 inimest päevas ehk ligi kolm korda enam. Enesetapjad on aga järjest vanemad – üle 60-aastastest läheb igal aastal vabasurma 80 ning üle kümne aasta on see arv püsinud muutumatu.