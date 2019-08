Saare surm on Lääne-Eestist üle käinud. Eks mujaltki, aga et meil on see puu levinud peamiselt maa lääneosas, on ka saaresurm siin silmaga nähtavam. Saaresurm on saarepuudel (Fraxinus) leviv haigus, mille tekitaja on kottseen Hymenoschyphus fraxineus. Nimi ei peta, nakatunud puud enamasti surevad. Põhjalikult kirjutab sellest siinsamas saaresurma parim asjatundja Eestis, Eesti Maaülikooli professor Rein Drenkhan.