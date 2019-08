Seda teades peaks elu eelkõige otsima ookeani pinnakihtidest. Lisaks sellele, et seal on valge (valgust varjab vesi, mitte hiiglasteks kasvanud isekalt dominantsed taimed), on ookeanis süsinikku peidus ligi 50 korda rohkem kui atmosfääris. Siiski pole fotosüntees, mis mineraalset süsinikku orgaanilisteks molekulideks pöörab, maailmameres hoogsaim. Atmosfääris on küll süsihappegaasi umbes 0,04 protsenti, samas on maismaa fotosüntees kokkuvõttes tulemuslikum kui ookeanis.