Martin Ehala: laps pesuveega välja

2003. aastal avaldas taani teadlane Thomas Højrup uuringu «Riik, kultuur ja elulaadid». Analüüsides eri eluvaldkondades tegutsevate inimeste eluviisi, jõudis ta järeldusele, et need võib paigutada teljele, mille ühes otsas on elulaad, mille esindajad müüvad oma tööjõudu selleks, et teenitud rahaga elada täisväärtuslikku elu tööst vabal ajal. Toidupoe kassapidaja on hea näide – töö on suhteliselt rutiinne ja vabadus seda ise kujundada väike.