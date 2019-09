Turvalisuse nähtamatu taustajõud kammib andmeid

Raamatus «Factfulness» toob Hans Rosling välja, et inimene kipub instinktiivselt kõike nägema mustades toonides. Et arvude ja faktide järgi pole elu planeedil Maa olnud kunagi sedavõrd jõukas ning heal järjel kui tänapäeval. Raamatu autor väidab, et aju komme genereerida instinktiivselt kõige mustemaid stsenaariume on midagi sellist, mis käib ürgselt kaasas meie alalhoiuinstinktiga ning vajadusega olla valmis kõige halvemaks.