Eestlased on väikesearvulise rahvana tuleviku pärast ikka muretsenud, kuid see ei peaks tegema meid pimedaks ka reaalsete saavutuste ees, mida polegi nii vähe. Rahvuslikule kestmisele loovad kindlama aluse ühiskonna sidusus ja perspektiivikus, riigivõimu stabiilsus ja poliitika ennustatavus, head rahvusvahelised suhted ja sõbralike liitlaste olemasolu. Loomulikult on ka riigikogu komisjonidel ja riigiasutustel roll positiivse meeleolu loomisel nagu rahva parema elujärje korraldamiselgi.