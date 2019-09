Käitumisteaduste ekspert: hästi planeeritud müksud suunavad inimesi tervislike valikuteni

See küsimus illustreerib asjaolu, et meie otsuseid juhivad kaks vastuolulist süsteemi, nö Süsteem 1 ja Süsteem 2 — kiire ja aeglane mõtlemine. Lähenemise on populariseerinud Nobeli majanduspreemia laureaat Daniel Kahnemani 2011.aastal ilmunud bestseller, aga psühholoogias on selline kahe paralleelse infotöötlusprotsessi teooria juba klassika. Süsteem 1 on kiire, emotsionaalne, alateadlik ja see ei allu meie kontrollile — «Jah, me tahame seda kooki!»