Fosfori tark kasutamine – vajadus ja võimalus

Postimehe arvamusküljelt selgub, et viimases küsimuses on ökoloogiaprofessor liiga optimistlik: leidub neid, kes fosforiidi uurimiseks kohe puurima tahavad hakata, ja ega siis ka kaevandamiseks kopp maasse löömata jää.

Fosfor koos lämmastikuga on üks kahest peamisest inimtekkelise veekogude toitainetega ülerikastumise põhjustajast. Kuid kumba neist primaarsete produtsentide (fotosünteesivate organismide – toim) vohamise piiramiseks vähendama peaks, sõltub paljudest asjadest. Üks neist on toitainete tasakaal: enamikule taimedest sobib lämmastiku-fosfori suhe 16:1. Element, mida on antud suhtest vähem, kipub piirama taimekasvu.