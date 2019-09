Uus fosforiidisõda tuleb üleilmne

Fosfor on hädavajalik ressurss, mida pole võimalik asendada. Taastumatuks loodusvaraks fosforit küll pidada ei saa – pärast pruukimist jääb fosfor, nagu iga teine keemiline element, ikka fosforiks. Mure on selles, et inimkond ei oska äratarvitatud fosforit tõhusalt kinni püüda ja uuesti heaks otstarbeks tarvitada.