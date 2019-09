Reovesi mere asemel metsa alla väetiseks

Veidi vähem kui aasta eest sai siinsamas käsitletud meie mere eutrofeerumist ehk liigset toitelisust ja selgus, et asi on küll läinud paremaks, kuid loorberitele puhkama jääda ei saa. Ega polegi jäädud – tööd on tehtud reovee puhastamisega ja sellest järgi jäänud sete taaskasutamine väetisena paistab aina perspektiivikama kavalusena, mis mutta lõksu jäänud fosfori meie heaks jälle tööle paneb ega lase tal merre voolata.