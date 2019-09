Vaade riigikontrolli auditile keeltekooli mätta otsast

Suurim auditis väljatoodud probleem on kvalifitseeritud keeleõpetajate, sh keeleõpetajate järelkasvu puudus. Seda arvamust jagame ka meie. Probleemiga ei tegelda riiklikul tasemel süsteemselt ja piisavalt. Kõrgkoolid täiskasvanute eesti keele kui teise keele õpetajaid eraldi ette ei valmista. Meie arvame, et peaksid.

Kui kohe pole võimalik luua täiskasvanute eesti keele võõrkeelena õpetaja eriala, siis võiks alustada ühest õpetajakoolituse moodulist, et õpetajaks õppijad teadvustaksid endale võimalust töötada tulevikus keeltekoolis. Multilingua Keelekeskus teeb koostööd nii Tallinna kui ka Tartu Ülikooliga, olles üliõpilastele praktikabaasiks. Kokku on viimastel aastatel olnud neli praktikanti ja on lootust, et neist üks hakkab osalise koormusega kaastööd tegema. Oleme valmis praktikakohti pakkuma enamatele.