Martin Ehala: keskeakriis keelevaldkonnas

Millisel kujul ja millises mahus keelevaldkond uues riiklike strateegiate süsteemis kajastuma hakkab, on veel üsna ebaselge: kevadistelt kohtumistelt on mulle jäänud mulje, et eri instantsidel (keelenõukogu, ministeeriumid ja riigikantselei) on selles vallas üksjagu erimeelsusi. Ja kui veel enne valimisi oli palju juttu ühiskonna valmisolekust ühtsele eesti koolile üle minna, siis praeguseks on see teema sootuks vaibunud.