Kuna Lõuna-Koreal ja Jaapanil on teineteise suhtes territoriaalseid nõudmisi ja ette on tulnud okupatsioone, pole suhete mõningases jahenemises midagi üllatavat. Hiljuti tuli teade, et riigid loobuvad suuremast luureinfo vahetamise lepingust ning piirduvad vaid selle infoga, mis puudutab Põhja-Koreast lähtuvat ohtu. Olukorda hinnates ei pruugi infovahetusest loobumine nende endi ekspertidele sugugi vastukarva olla.