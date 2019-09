Toivo Mängel: Põhjamaade rahvastiku areng on teistest ees

Madal sündimus, mis ei taga rahva loomulikku taastootmist, on olnud juba üle sajandi paljude arenenud riikide mureks. Skandinaaviamaad on oma arengus teistest ees ning vastupidiselt eelarvamusele, et naiste kõrge haridustase ja tööhõive viib sündimuse paratamatult vaid alla, on neis riikides olnud aastakümneid nii perioodi- kui ka põlvkondlik sündimus teistest kõrgem.