Aimar Altosaar: eesti rahva püsikindlus sõltub meist endist

Miljonilise rahva saatus sõltub sisemisest sidususest. Eestlased on pooleteise sajandi jooksul tõestanud, et meil on see olemas, muidu poleks jõutud oma riigini ja riigina maailma edukaimate kitsasse ringi. Et see ime jätkuks, tuleb avatud maailmas veel enam tähelepanu pöörata sidusa ja kestliku ühiskonna hoidmisele.