Ligipääs tervishoiule ei peaks sõltuma rahakoti paksusest

2017. aastal maksid inimesed tervishoius omaosalusena ligi 360 miljonit eurot, mis teeb keskmiselt 272 eurot aastas inimese kohta. Kogu tervishoiule kulutatud 1,5 miljardist eurost moodustas see 24 protsenti, mis on tunduvalt kõrgem kui Euroopa Liidu keskmine, 15 protsenti. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) eelmise aasta uuringust selgub, et mida suurem on omaosalus tervishoius, seda suurem on risk, et tervishoiukulude eest tasumine põhjustab inimestele majanduslikke raskusi või et inimene loobub abist sootuks.