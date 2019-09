Kolm sammu paremuse poole

Kõikidel inimestel peaks olema võimalik saada kvaliteetset arstiabi rahalisi raskusi kartmata. See tähendab, et inimene ei tohiks olla sunnitud valima tervishoiu ja muude põhivajaduste, näiteks toidu ja eluaseme vahel. See on üks ÜRO maailma säästva arengu eesmärke, mille saavutamisele Eesti koos kõigi teiste riikidega on pühendunud.

Maailma Terviseorganisatsiooni analüüsist selgub, et retseptiravimite omaosa tasumine on Euroopas kõige levinum rahaliste raskuste põhjus. Ennekõike mõjutab see vähekindlustatud leibkondi. Mõnes riigis on see nii sellepärast, et riigi hüvitatavate ravimite nimekirjas ei ole piisavalt ravimeid. Enamikus riikides on aga peamine põhjus omaosaluse suurus.