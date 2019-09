Erametsaliidu juht Ando Eelmaa: olukord meie metsades on üldiselt hea

Põhikirja järgi esindame eelkõige oma liikmeid, kuid meie algatused on eeldatavasti kasulikud kõigile metsaomanikele. Meil on suur austus oma liikmete vastu, kes kannavad kogu vastutuse, samas kui teised metsaomanikud saavad sellest samuti kasu. Mandaat on meil siiski kõnelda eelkõige oma liikmete nimel.

Kui metsaomanikke on 100 000, siis on võimatu, et kõik oleksid rahul. Isegi liikmete hulgas võib olla rahulolematust, sest otsused on kompromissid, mis ei pruugi kõigile alati meeldida.