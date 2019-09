Testi oma funktsionaalset keeleoskust!

Et tänapäeva inforikkas maailmas edukas olla, tuleb suuta informatsiooni otsida, tekstidest aru saada, oma ideid tabavalt ja täpselt sõnastada ning teistele arusaadaval viisil seletada. Kõik need oskused kokku moodustavad funktsionaalse keeleoskuse, mis on üks inimese tuumpädevusi sellel sajandil. Nädalavahetusel on võimalik oma funktsionaalset keeleoskust treenida võistlusel TUUM.