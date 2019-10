Riin Seema: Kas ühiskond aktsepteerib laste erinevate vajaduste olemasolu?

Tellijale

Üha keerukamaks muutuvas ühiskonnas on igal lapsevanemal ja vanavanemal tarvis mõista oma ülisuurt rolli lapse vaimsele arengule alusepanijana. Lapse vaimse arengu aluseks on meeleelundite areng ning keele ja kõne areng, just neile ehitatakse ülesse keerukam mõtlemine. Lapsevanemate järjepidev suhtlus lapsega on see, mis last inimeseks arendab.