«Ma-ilm ja mõnda»: Mis meist saab?

Tellijale

Oht on see, mis meid ärevaks teeb. Mõistagi võivad meid oodata ka ülivahvad ajad, aga selliseid stsenaariume kohtab väljaspool esoteerikat harva.

Esiteks magnetväli. See on esimene, mis kaitseb meid Päikeselt ja mujalt ilmaruumist tulevate suure energiaga osakeste eest. Magnetväli pöörab ennast ringi korrapäratult perioodiga mõnisada tuhat aastat. Seejärel magnetväli kahaneb, magnetpoolused hulbivad ringi ning taastuvad siis, aga vastupidise polaarsusega. Et magnetväli siiski täielikult ei kao ja meid kaitseb endiselt atmosfäär, siis ei pruugi sellest tulla suurt midagi − me ei tea täpselt.