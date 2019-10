Otseülekanne: «Rändavad lapsed ja noored» Vabamu noortearutelu

Põnev oleks teada saada, milles näevad noored Soomes elanud eestlased kahe maa erinevusi ja sarnasusi? Mis tundus Soomes kõige kummalisem, millega oli raskeim harjuda? Mida tuli oma käitumises muuta, et teiste hulgas paremini hakkama saada? Kuidas suhtusid kohalikud noored eestlastesse, kas tekkis soomlastest sõpru või jäädi omaette? Millised olid sidemed Eestiga, oma siinsete sõprade ja tuttavatega, kui tihti Eesti käidi, kas see oli palav soov või lõpuks tüütu kohustus? Selliseid küsimusi on veel kümneid, millele Vabamu arutelu korraldajad püüavad leida vastuseid.

Eestlaste valikud 21. sajandi alguses on andnud pealkirja muuseumitunnile Vabamus «Minna ei taha, kuid jääda ei saa». Ühtepidi on need kurvad lood, miks paljud meist ei ole saanud rahuajal iseseisva riigi tingimustes jääda kodumaale, kuid teiselt poolt saame neist kinnitust eestlaste visale hakkamasaamisvõimele mistahes ajal ja kõikjal, kuhu neid elu on viinud.