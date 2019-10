Tiiu Kuurme: lapsepõlv ja tehnoloogiline tsivilisatsioon

Tellijale

Kas tänapäeva lastel on vedanud? Et nad on sündinud meie aega ja sellele maale, kunagise, nüüd linnastunud maarahva sekka. Nad kannavad kauneid mugavaid riideid, kooli sõidutab koolibuss, elamusi pakuvad Lottemaa, Pokumaa, Jääaja keskus ja rohked seikluspargid, koolivaheaega saab veeta Kreetal ja Tenerifel, harivaid kogemusi pakuvad muuseumipedagoogid. Koolid on muutumas laste uurijavaimu ning aktiivsustahet arvestavaks. Kõik õpetajad teavad, mis on lapsekeskne õpetus, ning mures last toetab tugispetsialist. Loodetavalt pole Eestis ühtegi last, kes poleks kordagi saanud metsa ja mere äärde. Miljonilinnades on. Haridusuuringuis on tõusnud suureks teemaks õpetajate ja õpilaste heaolu.

Mitmete maade ülikoolides on lapsepõlveuuringud omaette teadussuund. Lapsepõlve ajalugu uurinute seisukohad on vastuolulised. Ühtede vaates pole lastel eales varem olnud nii palju arenguvõimalusi ning lapse väärtus vähemalt õhtumaades sedavõrd suur. Teiste uurijate vaates pole lapsed eales varem olnud nii ilma vabadusest ja vaba mängimise rõõmust ning sedavõrd meediamüra, väliste ettekirjutuste ja aja surve all.

Kadunud lapsepõlv