Tõnu Mõistus: noored ja vanad pole eri inimliigid

Me hakkame justkui ennast elavast peast varakult suretama. Inimesele looduse poolt antud eluea mõistes aga oleme saavutanud küpse õuna staatuse alles 50+ eluperioodil. Selleks eaks oleme välismaailma tormides ja tuultes teinud valikuid, mis on meid elus hoidnud. Valikute, ka halbade valikute, kaudu oleme alati saanud kogemuse võrra rikkamaks – teadvustanud endale iseennast. Selles vanuses inimene, kellel tervis korras ning kes tunneb elust mõnu, on tegelikult juba võitja, mitte luuser ega need teised sildid, mida meile kaela riputatakse. Me oleme iga valikuga saanud küpsemaks, meil on, mida jagada teistele inimestele, kogukonnale ja ühiskonnale.

Samas on ka reaalsus, et kui oled jõudnud ikka 50+, on ühiskond jõudnud juba igas võimalikus variandis korrata, et üle 50-aastane inimene on sama hästi kui surnud. Teisiti öeldes, ta on ühiskonna «prügi», kes on maailmale jalgu jäänud ja tuleks ära koristada.