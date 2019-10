Martin Ehala: kui ülikool tuli turule

Tellijale

Tänapäeval tiitlid enam ei loe, isegi pädevus ja tarkus ei pruugi lugeda, kui pole sotsiaalmeediakontot. Kui aga jälgijaid on miljoneid, annab see sõnadele kaalu, mida pole võimalik saavutada mingite avastustega. Aga eks öelnud Betti Alver juba 80 aastat tagasi: Jõuk püsib nüriduses hardas/ja pärg on pärg./Kuid sõber, tea: nüüd vaim on vardas/ja väntab härg.

Kirjutatud teises ajas ja teise härja kohta, ei saa ometi jätta märkamata paralleele ajaga, kus köögitüdrukust võis saada minister, kunst pidi kuuluma rahvale ja keskharidus sai kohustuslikuks. Tänapäeval oleme jõudmas olukorda, kus kõrgharidus hakkab saama normiks. Kuid see on vaid väline sarnasus. Mõlema aja sügavam paralleel on plebeistumine, üleolev suhtumine ekspertidesse, ja lärmaka rumaluse triumf. Kusjuures erilist vahet ei ole, millise poliitilise spektri otsaga on tegu – jätkub niihästi emotsionaalselt ülesköetud mehi kui ka naisi.