Isadepäeva konverents «Eesti mees ja tema sugu»

Meestest rääkides ei jäeta puudutamata naiste ning sugudevaheliste erinevuste teemat. Seminaril autletakse ka laste ja meeste suhete üle, tuleb juttu meestest, kes oma lastest ei hooli, meestest kellel on lapsed erinevate naistega ning naistest, kellel on lapsed erinevate meestega.

Sotsioloog Kadri Täht on teinud uurimuse leibkonna majapidamistööde soolisest jaotusest ning kas ja kuidas on see ajas muutunud. Psühholoog Avo-Rein Tereping kinnitab viimasel ajal sagedamini avaldatud seisukohta, et lapsed teevad mehe õnnelikumaks - mida rohkem lapsi, seda suurem võib olla meeste õnnetunne.