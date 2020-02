OTSE: Haridusjuhtide tippsündmusel lahatakse hariduselu väljakutseid

Juba 13. korda toimuval Eesti Koolijuhtide Ühenduse tippsündmusel tutvustatakse, mida uuenduslikku on haridusel õppida teistelt elualadelt ja räägitakse praktilistest teemadest haridusasutuste juhtimisel.

Konverentsi peaesineja on Londoni Alpertoni kooli õpetaja Andria Zafirakou , kes võitis 2018. aastal üleilmse Parima Õpetaja Auhinna ja kes räägib, millised omadused ja oskused peavad õpetajal tänapäeva maailmas ellujäämiseks olema.

Eesti Panga president Madis Müller arutleb, kas kriis on tulekul ja kuidas nn pensionitrall mõjutab haridust. Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere räägib, kuidas kliimamuutuse teemat oleks mõistlik koolis käsitleda. Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa esitab oma nägemuse, kuidas arendada noorte liikumisaktiivsust ja sellega rahva tervist. Majandusekspert Ott Pärna räägib, millised on tulevikutöö oskused ja neist lähtuvad väljakutsed haridusmaastikule. Haridus- ja teadusminister Mailis Reps tutvustab teemasid, mis on hetkel ministri laual. Ajakirjanik ja mitmete hariduskonverentside moderaator Urmas Vaino esitab kümme teravat küsimust Eesti hariduselule.