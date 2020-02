OTSE ⟩ Vaikuseminutite kogemuskonverents «Mindfulnessist praktiliselt: kogemus loeb!»

Vaikuseminutid on 5 aasta jooksul saanud palju väärtuslikke kogemusi selle kohta, kuidas Eesti hariduses stressi vähendada ja tulemuslikult enesejuhtimise oskusi õpetada nii õpilastele kui õpetajatele.

Päevakava:

09.30 Sissejuhatus teemasse: «Vaadeldes ennast enese sees» Konverentsipäeva alustab poetess Doris Kareva oma luulega, mis juhatab meid teadveloleku radadele ning loob silda teema sügavuti mõistmisele. Lisaks jagab Kareva isiklikku kogemust ja tutvustab üht lapsepõlvest tuttavat meeleharjutust, mis on teda elus palju aidanud.

9.50 Tervitused sõpradelt Konverentsi modereerib näitleja Andrus Vaarik , kes on kirgliku hariduse ja enesearengu toetajana tervet päeva juhtimas ning nauditava teravkeelsusega vürtsitamas, panustades sel moel eesti haridusse ja haridustöötajate toetusse. Tervituse edastab ka haridusminister.

10.00 «Parimad teadveloleku praktikud on lapsed» Vaikuseminutite harjutustega juba pikemalt kokku puutunud lapsed jagavad oma elamusi ja taipamisi järjepidevast teadveloleku praktiseerimisest.

10.15 «Teadvelolek ja vaimne tervis»

Maris Vainre, Cambridge University doktorant.

Vainre on viis aastat Cambridge’i ülikoolis uurinud laste ja noorte vaimse tervise teenuseid ning nende korraldust. Ta on testinud teadveloleku praktikate tõhusust ja sobivust stressi leevendamiseks. Lisaks on tal põhjalikud ja praktilised teadmised tervishoiuteenuste korraldamisest ja rahastamisest.